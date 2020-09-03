«Папа, танцуй»: Стас Костюшкин устроил челлендж в метро

Дети Стаса Костюшкина запустили новый челледж. Об этом артист сообщил в Instagram.Согласно условиям, которые придумали сыновья, он должен танцевать, причем, в любом месте. А танцевать Стасу пришлось на улице, в метро, в вагоне поезда и даже на пешеходном переходе.

«Дети придумали челлендж. Я должен был танцевать после слов «папа, танцуй», — подписал видео Костюшкин.

Подписчиков музыкант от души повеселил.

«Круто» Здорово! Молодец отец», — написали пользователи Сети.

Недавно Костюшкин поделился секретом. Он рассказал, где нужно загадывать желания так, чтобы они сбывались. Речь шла о скульптуре «Чижика-пыжика», о которую нужно обязательно бросить монетку. Как заверил Стас, мечта его жены Юлии осуществилась именно после этого действия.