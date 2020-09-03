Сам бы от такой груди не отказался: Кучера понимает, почему годовалый сын не хочет спать без мамы

Многодетный отец Оскар Кучера похвастался своим поклонникам, что 2 сентября ему впервые удалось целенаправленно уложить спать младшего сына Марка, которому недавно исполнился год.

«Вот не хочет он без маминой груди засыпать, а у меня ее ну нет, как ни крути. А крутил он меня вчера по-всякому. Но я был неприступен и тверд!» — рассказал 46-летний артист своим подписчикам в Instagram, задав им вопрос, как отучить ребенка от груди.

Хотя, отец страсть сына понимает, в конце поста он написал, что сам бы не отказался от такой груди аж до 18 лет. Позже Кучера извинился перед женой за такую интимную шутку.

Напомним, Оскар женат уже в третий раз. С нынешней супругой Юлией у них четверо детей, и есть еще один сын от второго брака. Странно, что актер еще спрашивает какие-то советы по уходу за ребенком, — давно пора бы их начать давать, с таким-то опытом.