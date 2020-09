«Нашел своего внутреннего ребенка»: Ченнинг Татум написал книгу для 7-летней дочери

Такого Ченнинга Татума вы еще не видели: 1 сентября звезда боевиков выложил в Instagram фото, на котором он читает книгу в компании плюшевых единорогов. 40-летний мужчина демонстрирует свои мускулы в милом фартучке, ночной маске с короной и крылышками феи за спиной. Классический образ папы, которого нарядила маленькая дочка.

Но актер сменил амплуа не просто ради смеха — на карантине он неожиданно написал детскую книгу. Именно ее он держит в руках.

«Ребята, не знаю как у вас, но у меня на карантине произошли немного странные события. Я случайно заперся в комнате своей 7-летней дочери и в итоге нашел своего внутреннего ребенка, — написал Ченнинг под снимком. — Вот что я создал для своей маленькой девочки. Из чего следует заключить, что во мне тоже живет маленькая девочка».

Книга называется The One and Only Sparkella, что можно перевести, как «Единственная и неповторимая Искорка». Актер не стал раскрывать детали сюжета, но, судя по обложке, это история девочки и ее папы. Ну разве можно быть еще более любящим отцом?

Напомним, единственную дочь Татума зовут Эверли, ей 7 лет. Она родилась в браке мужчины с его партнершей по фильму «Шаг вперед» Дженной Дуан. К сожалению, пара развелась два года назад.