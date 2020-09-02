«Дочку я редко видел»: Александр Розенбаум высказался о своей единственной наследнице

По словам музыканта, сейчас он наслаждается общением с внуками, которых у него четверо.

Музыкант Александр Розенбаум в эфире YouTube-шоу «Зангалис & К» рассказал о своей единственной дочери. По признанию звезды, ему сложно назвать себя идеальным отцом из-за постоянного отсутствия дома. Воспитание наследницы, по сути, проходило без него. Певец пропадал на гастролях, потому что надо было чем-то кормить семью.

«Дочку я редко видел. Работа такая, к сожалению. Вот эта рекламная история, когда красиво одетые мама и папа сидят с красивыми детьми за красивым столом. Хочешь это повторить в жизни, но получается не очень хорошо». Александр Розенбаум

Как сказал певец, у него непростая работа, но без гастролей он просто не сможет жить. Себя при этом он все равно считает хорошим папой и дедушкой, но не сумасшедшим. Быть все время с внуками у него не получается из-за постоянных разъездов и сейчас.

Напомним, что от второй жены, врача-рентгенолога Елены Савшинской, у Александра Розенбаума дочь Анна. Она появилась на свет в 1976 году. Девушка работает профессиональным переводчиком. Она вышла замуж за израильтянина Тиберио Чаки. Он владелец сети пивных ресторанов. От него девушка родила четырех детей. У Розенбаума четверо внуков. Все – мальчики.