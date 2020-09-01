«В добрый путь»: Ольга Кабо проводила сына во второй класс

Только недавно Ольга Кабо с сыном путешествовала по южному региону России и рассказывала своим подписчикам легенды о местных достопримечательностях. Набравшиеся сил и положительных эмоций они вернулись в Москву. В день знаний Виктор стал учеником второго класса. Об этом актриса рассказала в своем Instagram.
«В добрый путь, сынок», — подписала снимки Кабо.
Подписчики также поздравили актрису и ее сына с днем знаний и пожелали успехов за школьной партой.
Первый ребенок Ольги – дочь Татьяна уже взрослая. Недавно ей исполнилось 22 года. Сыну Виктору всего восемь лет. Во второй раз мамой Ольга стала в 44 года.