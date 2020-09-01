«Непонятно, где же сам человек»: ведущий проекта «Умницы и умники» нелестно отозвался о нынешних студентах

Бессменный ведущий интеллектуальной программы «Умницы и умники» Юрий Вяземский дал интервью об удивительном долголетии своей передачи. По мнению 69-летнего ученого, в России живет очень много умных людей, поэтому его творение до сих пор остается востребованным.

Юрия Павловича, долгие годы работавшего с молодежью, спросили, чем отличается нынешнее поколение юных ребят от предыдущих.

«Что касается студентов в общем, то они постепенно становятся более зависимыми от информации. Как только отключается интернет, человек ощущает себя совершенно беспомощным, — цитирует ведущего издание «Кинорепортер». — Многие ребята настолько проникают в эти гаджеты, что немного непонятно, где же сам человек».

При этом Вяземский не отрицает пользу новых технологий и считает Интернет величайшим сокровищем современной цивилизации, потому что Сеть дает неограниченный доступ к знаниям. Онлайн-обучение он называет перспективным направлением в образовании, но только если оно будет чередоваться с живыми лекциями и семинарами.

По словам ведущего, главная ценность для современной молодежи — это успех. Причем не важно, в какой сфере, главное — получить богатство и признание. Хотя, конечно, люди продолжают быть очень разными, но практически каждый из нас делает все для того, чтобы исполнить свою мечту.