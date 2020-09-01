Кто будет новым мужем Полины Гагариной? Известный таролог предсказала судьбу певицы
Видео
Не узнать! Как выглядели Пугачева, Киркоров, Агутин и другие звезды в школьные годы
Видео

«На седьмом небе от счастья»: Эд Ширан назвал дочку в честь Антарктики

В конце лета популярный музыкант впервые стал отцом.

«На седьмом небе от счастья»: Эд Ширан назвал дочку в честь Антарктики
Эд Ширан - молодой, богатый, знаменитый, талантливый. Фото: globallookpress.com

1 сентября популярный британский музыкант Эд Ширан сообщил в Instagram о том, что стал отцом. По словам 29-летнего артиста, его жена Черри Сиборн родила здоровую девочку еще на прошлой неделе. Малышка, по мнению новоиспеченного папы, получилась очень красивой.

«И мама, и ребенок чувствуют себя прекрасно, мы находимся здесь на седьмом небе от счастья», — написал Эд, призвав поклонников уважать конфиденциальность его семьи.

Вместе с полом ребенка артист раскрыл и имя, которое родители дали своему сокровищу. Ее зовут Лайра Антарктика Сиборн Ширан. Таким образом, девочка получила двойную фамилию от матери и от отца, и второе имя — от южного полюса Земли.

Экстравагантно, но не чересчур, как у Илона Маска, назвавшего своего сына X Æ A-12 (примерная транскрипция — «Экс Эш Эй-Твелв»).

В конце поста музыкант отметил, что ждет конца пандемии, чтобы вернуться к своим слушателям.

Напомним, Эд и Черри обручились в 2018-м, а через год скромно сыграли свадьбу. Супруги знакомы еще со школы.

Тэги

имя ребенкареальные родителирождение дочерирождение ребенкастал отцомЭд Ширан