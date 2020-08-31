Минздрав дал рекомендации родителям в преддверии нового учебного года

31 августа на сайте Минздрава РФ появились рекомендации для родителей школьников, актуальные в новом учебной году. Речь, естественно, идет о безопасности детей на фоне угрозы распространения коронавируса.

Медики напомнили гражданам, что необходимо доступно рассказать своему ребенку об опасности CoViD-19 и важности соблюдения мер профилактики. Конечно же, лучше всего донести это собственным примером: носить маски, тщательно мыть руки, избегать физических контактов и мест массового скопления людей. Родителей призвали контролировать соблюдение детьми личной гигиены и выучить симптомы заражения коронавирусом, чтобы в случае беды оперативно обратиться к врачу.

Кроме того, Минздрав напомнил, что в школе можно не только подхватить инфекцию, но и получить «школьно-обусловленные» расстройства здоровья: заболевания глаз, костно-мышечной и соединительной ткани, эндокринной системы. Предупреждать их можно не только на уроках, но и дома.

«Во-первых, необходимо правильно организовать режим труда и отдыха у ребенка. Для профилактики болезней органов зрения у ребенка необходимо систематически проводить гимнастику для глаз, и, что не маловажно, сократить использование электронных устройств для снижения нагрузки на глаза», — сообщают специалисты.

Также ребенку следует избегать гиподинамии путем периодического выполнения зарядки. А для профилактики заболеваний эндокринной системы нужно сбалансированное, здоровое питание. Лучше снизить количество фаст-фуда, полуфабрикатов и сладостей. Но пример правильного питания, опять же, должна подавать вся семья.