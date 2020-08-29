«Вечерний Ургант» собирает забавные видео с первоклассниками 2020 года

Популярное шоу Первого канала «Вечерний Ургант» предложило родителям первоклашек возможность показать их ребенка на всю страну. Редакция телепередачи объявила, что собирает короткие интервью с детьми, которые 1 сентября 2020 года впервые отправятся в школу.

Родителям нужно снять своего ребенка на видео после всех мероприятий Дня знаний и задать ему вопросы: понравилось ли малышу в школе, и что он захочет делать завтра — смотреть мультики или пойти в класс. Далее можно спросить что угодно, связанное со знакомством с храмом науки, у телевизионщиков только одно правило — ролик не должен быть длиннее 1,5 минуты.

Готовые видео нужно присылать вместе со своими контактными данными на электронную почту программы с пометкой «1 сентября ВУ». Редакция шоу обещает поставить лучшие ответы детей в эфир.

Замечательная идея, вот только в ряде городов России в этом году из-за коронавируса отказались от проведения торжественных линеек. И даже там, где школьные мероприятия все-таки состояться, их формат будет значительно изменен.

Добавим, что первый выпуск нового сезона «Вечернего Урганта» покажут 4 сентября.