Глава Роспотребнадзора заявила, что родителей учеников пока не будут пускать в школы

28 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила на совете ректоров и обозначила еще ряд ограничений для школ в 2020 году, связанных с угрозой коронавируса. Хоть школьники и продолжат очное обучение с 1 сентября, их родителей в здания учебных заведений пускать не будут. Как передают «Известия», все родительские собрания будут переведены в онлайн-формат.

Также в школах отменят единый звонок, то есть, у каждого класса будет свой график перемен, чтобы ученики не скапливались в коридорах. Кроме того, педагоги должны продумать разные маршруты передвижения разных возрастных групп по зданию.

Чиновники не боятся пускать детей в школы, так как, по сравнению с весенним периодом, сейчас специалисты гораздо больше знают о коронавирусе. По словам Поповой, эпидемиологический процесс в России стал управляем. К примеру, если говорить о детях, то летом более миллиона школьников отдохнули в детских лагерях, и вспышек CoViD-19 не случилось.

Добавим, что ранее стало известно о том, что школам запретили собирать с родителей деньги на средства защиты от коронавируса. Всем необходимым учебные заведения должен снабжать региональный бюджет.