«Глупая мама»: Оксана Самойлова высказалась о своем отношении к детям

Пока рэпер Джиган занимается карьерой и пытается наладить отношения в семье, Оксана Самойлова посвящает все время детям. В своих stories 32-летняя красавица рассказывает об успехах в развитии своего младшего сына Давида, о занятиях Ариэлы, Леи и Майи. Если дифирамбы мужу Оксана петь еще не хочет, то детям, пожалуйста. Самойлова выложила об этом целый пост.

«Когда я была беременна Давидиком, думала: как же я смогу любить сына, я же умею любить только дочек. Глупая, глупая мама», — написала звезда.

Самойлова рассказала о своих страхах. С каждой новой беременностью Оксана боялась, что не сможет полюбить кого-то еще. Однако все переживания оказались ложными.

«Эта вселенская любовь рождается вместе с ребенком», — заявила красавица.

После громкого семейного скандала о чувствах к мужу Самойлова рассказывает редко. Напомним, после рождения наследника звезда хита «Надо подкачаться» ушел в отрыв. Несколько дней подряд Джиган был в алкогольно-наркотическом трипе, а в итоге и вовсе загремел в психбольницу. Впрочем, в итоге подобный жизненный демарш даже помог ему помириться с рэпером Тимати. С ним Джиган записал совместную песню под названием «Хавчик». Правда, отношения с женой после десяти лет брака у рэпера испортились. Оксана даже подавала на развод, но в итоге заявление забрала. В своем блоге в Instagram она призналась, что хочет дать детям еще один шанс на «маму и папу».