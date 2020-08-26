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Звездный гость

Две красотки: Виктория Бекхэм опубликовала фото с 9-летней дочерью

Виктория Бэкхэм и Дэвид Бэкхэм воспитывают четверых детей.

Две красотки: Виктория Бекхэм опубликовала фото с 9-летней дочерью
Виктория Бэкхэм.Фото:Globallookpress

Певица Виктория Бекхэм и футболист Дэвид Бекхэм вместе с 1999 года. За это время у супругов появилось четверо детей: три сына и красавица дочь. Недавно пара купила пентхаус в Майами. Апартаменты обошлись им в 49 миллионов долларов.  Кажется, в этой семье есть все, что только можно пожелать.

На днях 46-летняя Виктория Бекхэм выложила в соцсеть новый снимок с дочерью и только подтвердила статус счастливой женщины.

«Поцелуи от Пош и малышки Пош», — подписала фотографию звезда.

Пош — именно такое прозвище было у Виктории, когда она пела в группе Spice Girls. Красавицы облачились в строгие платья. Звездная мама в черное, малышка — в белое.

«Прелестные Пош!» — прокомментировали запись подписчики.

Напомним, старший сын Виктории и Дэвида недавно женился. 21-летний Бруклин выбрал в жены красавицу Николу Пельтц. Девушке 25 лет. Никола — дочь американского миллиардера Нельсона Пельтца. Сейчас жена Бекхэма-младшего занимается актерской карьерой, а сам Бруклин — фотографией. Пара поженилась тайно, однако выбор сына чета Бэкхэм одобряет и полностью поддерживает.

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