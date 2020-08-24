Анджелина Джоли призналась, что только ее дети знают, какая она на самом деле

На самоизоляции актриса проводит с наследниками очень много времени.

Недавно видеосервис Disney+ представил зрителям новый фильм с говорящими животными «Айван, единственный и неповторимый». Картину спродюссировала голливудская актриса Анджелина Джоли, она же озвучила в ней старую слониху, которая наставляет молодого слоненка. Занимаясь пиаром этого проекта, кинодива дала множество интервью, многие из которых затрагивали тему ее личной жизни. Сейчас актриса разведена, но воспитывает шестерых детей, поэтому одной ей не скучно.

Во время интервью изданию Extra, Джоли рассказала, что ее старший сын Мэддокс сейчас учится в корейском университете, но из-за карантина переведет на онлайн-обучение. Остальные пятеро наследников находятся на самоизоляции вместе с мамой, но ей с ними не тяжело, так как ребята учатся помогать друг другу. Актриса поделилась, что дети — это самые близкие ее люди.

«Если вы спросите, думаю ли я о том, знают ли меня люди такой, какая я есть на самом деле… Я думаю, только мои дети могли бы рассказать, какая я настоящая», — призналась кинозвезда.

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Напомним, Джоли уже несколько лет судится со своим бывшим мужем Брэдом Питтом, чтобы оградить его от встреч с детьми (трое их наследников — приемные, еще трое — родные). Анджелина хочет добиться полной опеки, чтобы экс-супруг не оказывал «дурного влияния» на ребят. Но актер тоже не собирается сдаваться и борется за возможность воспитывать детей.