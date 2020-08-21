«Ненавязчиво похвалите»: психолог дал совет, как повысить школьные успехи ребенка

Психолог-блогер Юрин Вагин рассказал подписчикам об эффекте Пигмалиона, который может быть особенно интересен родителям.

Специалист поведал об эксперименте известного американского социолога Эллиота Аронсона. Однажды тот разделил группу студентов на две части: одним он сказал, что они обладают незаурядными способностями, других призвал срочно подтягивать учебу. В результате, первые ребята быстро выбились в отличники, а вторые так и остались на своем уровне.

Позже этот эффект подтвердил психолог Роберт Розенталь, только уже на учениках младшей школы. Он дал детям тест на интеллект, а затем указал учителям на «самых одаренных ребят». Список «гениев» он составил, правда, наугад, не основываясь на их реальных результатах. В конце учебного года тест был проведен снова, и те школьники, которых наобум назвали лучшими, действительно заметно продвинулись в развитии.

Оказалось, что учителя подсознательно выделяли ребят, на которых им указали, и эти завышенные ожидания стали пророческими. Данный эффект получил название в честь греческой легенды о скульпторе Пигмалионе, который влюбился в свою статую, и она ожила.

«И если вы хотите добиться результатов от своих детей, мужей, жен, сотрудников — не говорите им, чтобы они лучше учились и работали. Вы ведь знаете, что это бесполезно. Лучше ненавязчиво похвалите их «выдающиеся» способности другим, но так, чтобы сам объект похвальбы как бы случайно все это слышал. Вы не поверите, но результат превзойдет все ваши ожидания», — дал совет Вагин.

Справка Teleprogramma.pro:

Юрий Вагин — психотерапевт, кандидат медицинских наук, преподаватель психологии и блогер. Более 30 лет занимается психотерапевтической практикой. Возглавляет собственный психологический центр. Автор 8 монографий и более 50 научных статей, а также серии книг «Совет в конце тоннеля».