Разношерстная семья спасет мир: в кино выйдет продолжение истории сына снежного человека

20 августа в Сети появился трейлер анимационного фильма «Семейка бигфутов». Это семейная комедия, которая является продолжением французского мультфильма «Стань легендой! Бигфут Младший» 2017 года.

Главный герой — мальчик, папа которого является бигфутом (снежным человеком). Парень приобрел от своего отца несколько звериных способностей, в частности, он может понимать язык животных. Дома у парня живет целый зоопарк, его верные друзья — медведь, белка и проказник-енот. Однажды отец этого разношерстного семейства отправляется расследовать экологическое преступление и пропадает без вести. Сын, заручившись помощью зверей, отправляется спасать своего волосатого родителя.

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Стоит отметить, что картина наполнена не только экологическими темами и любовью к животным, но и семейными ценностями. Трейлер сообщает, что мультфильм выйдет в кинотеатрах 1 октября.