Классическое воспитание: сын Тодоренко любит слушать музыку из советских мультфильмов

Сын телеведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова обожает слушать музыку. Видимо, любовь к мелодиям передалась Майклу от отца. Телеведущая засняла в stories, как малыш просит поставить ему песенку Трубадура.

«Бременские музыканты?» — уточнила Регина.

«Да», — подтвердил двухлетний Майкл.

Звезда не может налюбоваться сыном, по ее мнению, он очень «сладкий». Об этом Регина упомянула в том же stories. Несмотря на то, что малышу только 1,8, Майкл уже разговаривает.

Напомним, сын Тодоренко и Топалова родился в 2018 году. Знаменитости познакомились, когда участвовали в спектакле «Заложи жену в ломбард». Ранее в интервью звезда рассказывала, что Владислав Михайлович, так ведущая называет своего мужа, более рассудительный и спокойный, нежели чем она. Порой в жизни пары возникают конфликты. По словам Топалова, все это из-за того, что раньше его жена жила по своему индивидуальному графику, была очень загружена. Однако с рождением малыша жизнь обоих изменилась. Звездные родители начали проводить больше времени вместе.