Кристина Агилера поздравила дочь с днем рождения и продемонстрировала ее изобретение

На днях шестилетней дочери певицы исполнилось шесть лет.

Кристина Агилера отметила день рождения дочери на природе. Певица, ее дети и возлюбленный Мэттью Раттлер отправились на природу. Звезда поделилась с подписчиками уютным видео с поездки. Горы, свежий воздух, водопады и никаких папарацци.

Так Кристина Агилера отметила шестой день рождения свой дочери Саммер. Певица выложила милый пост, в котором поздравила девочку. Малышке так понравилась поездка, что она решила соорудить трейлер из картона в домашних условиях. Звездная мама не могла не поделиться изобретением дочери.

«Эта девочка такая умная и творческая…Я очень гордая мама-медведица. С днем рождения моя маленькая львица», — написала звезда.

Папа Саммер, 35-летний Мэттью Раттлер, тоже написал свое поздравление для дочурки. На видео, которое он выложил, храбрая девочка наблюдает за змеей.

Напомним, пара воспитывает и старшего сына Кристины Агилеры от первого брака. Его певица родила от музыкального продюсера Джордана Брэтмана. Маленькому Максу уже 12 лет.