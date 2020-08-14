Отец и сын сняли на карантине крутую пародию на битвы из аниме

На что только люди не шли во время самоизоляции.

Во время карантина многие родители развлекали своих чад тем, что снимали вместе с ними забавные ролики для соцсетей. Одни танцы Евгения Плющенко, Рудковской и Гном Гномыча чего стоят.

Но посмотрите на то, что удалось сделать молодому отцу из Гонконга Марку Люну. На днях мужчина поделился на сайте Reddit видео, которое снял на самоизоляции вместе со своим маленьким сыном Джоффри. Папа и ребенок разыграли между собой каноничную битву из аниме-боевиков, со злобными фразочками, суперударами, взрывами и яростными взглядами. Снимать экшн «бойцам» помогала мама.

Примечательно, мужчина не просто подурачился со своим сыном, а подошел к созданию ролика весьма серьезно. Ракурсы подобраны такие, какие часто используются в аниме. Фразы героев вырезаны из популярной японской картины «Невероятные приключения ДжоДжо». На видео присутствуют элементы динамичного монтажа и компьютерной графики, что не удивительно, ведь Люн является самопальным режиссером и создателем видеоигр.

Кому-то сцены из ролика могли бы показаться жестокими, если бы не были такими смешными. Добавим, что отец и сын сражаются вантузом и резиновой уточкой.