Приучать к граблям: Мария Кожевникова высказалась о воспитании детей

Мария Кожевникова — мама троих мальчиков. Ивану и Максиму пять и шесть лет соответственно. Самому младшему Василию — три года. Но уже сейчас актриса приучает их к физическому труду. Другим мамам рекомендует делать то же самое.

«Для детей, особенно пацанов, процесс выращивания и добычи пищи посильнее, чем школа будет!» — написала Кожевникова в своем инстаграме.

Актриса недавно рассказала, что теперь внимательнее следит за своим здоровьем. После 35 лет она чаще сдает анализы и посещает докторов. При этом делает акцент на здоровом питании. Конечно, овощи и ягоды со своего огорода, снимками которых Кожевникова так часто делится со своими подписчиками, играют немалую роль в поддержании формы.