Замечательная дочь и невероятная мамочка: родные поздравили Кайли Дженнер с днем рождения

10 августа день рождения отметила американская телезвезда и модель Кайли Дженнер — единоутробная сестра знаменитой Ким Кардашян и до недавнего времени самый молодой миллиардер в истории по версии Forbes. Девушке исполнилось всего 23 года, а она уже несколько лет является одним из самых популярных блогеров в Instagram и владеет собственной косметической компанией.

В день рождения красавицу поздравили многочисленные знаменитые родственники, выложив в соцсети сразу пачку ее детских и забавных фотографий. Ким, например, назвала сестру самым смешным и преданным человеком на планете. Но самое трогательное поздравление поступило от мамы светской львицы — Крис Дженнер, для которой Кайли является младшей из шести детей.

«Кайли, ты никогда не перестаешь меня удивлять всем, чем ты занимаешься в жизни… Ты самая замечательная дочь, внучка, сестра, друг и невероятная мамочка… Ты самая заботливая, щедрая, внимательная, творческая, умная и любящая девочка, и я так счастлива, что бог избрал меня твоей мамочкой! У тебя самое большое сердце, и я безмерно тобой горжусь!» — написала Крис в Instagram.

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Добавим, что сама Кайли, у которой растет двухлетняя дочка Сторми, в свой день рождения опубликовала фото с праздничным тортом и маленькой наследницей, назвав ее лучшим подарком из всех. Богатая и знаменитая мама не раз отличалась тем, что баловала малышку дорогими подарками. Напомним, что этот ребенок от рэпера Трэвиса Скотта, с которым звезда телешоу встречалась пару лет.