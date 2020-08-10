«Потеря денег не стоила потери моего ребенка»: подросток потратил 20 тысяч долларов матери на стримеров

А что вы сделаете, если узнаете, что ваш ребенок потратил почти полтора миллиона рублей на какую-то ерунду в интернете? А вот одна американская мать реально столкнулась с такой бедой. Историю передает портал Dot Esports. Этим летом женщина обнаружила, что с ее карты пропало чуть менее 20 тысяч долларов. Сумма была потрачена разными платежами за 17 дней в июне. Причем речь идет не о богатой семье — эти деньги хозяйка собирала в течение долгих лет.

Оказалось, что накопления потратил сын-подросток: он платил «донат» (добровольные пожертвования) блогерам в социальной сети Twitch, которые стримили свои прохождения компьютерных игр. Отойдя от шока, женщина обратилась к руководству популярного сайта, но наткнулась на «каменную стену» безразличия. После множества бесплодных попыток вернуть деньги, она описала свою проблему на портале Reddit, и там откликнулись другие родители, столкнувшиеся с подобной бедой. Они посоветовали обратиться в компанию Xsolla, которая курирует платные услуги на Twitch. Там женщину услышали и отменили практически все оплаты, сделанные ее сыном, при условии, что его аккаунт будет навсегда заблокирован.

Большую часть потраченной суммы удалось вернуть. Несколько сотен долларов все же были потеряны, но мать рада тому, чего она добилась. Что же касается ее непутевого сына, на ее пост на Reddit откликнулись еще несколько человек — молодые люди, чьи отношения с родителями были разорваны после подобных ситуаций.

«Я послушала их истории и поняла, что, хотя то, что он сделал, было плохим, потеря денег не стоила потери моего ребенка, — говорит женщина. — Это были тяжелые времена для нашей семьи, но надеюсь, мы все вырастем из этого и станем более близки».

В итоге юному транжире ограничили игровое время до одного часа в день и то при условии, что остальное время он будет заниматься полезными делами, спортом и позитивно общаться со своей семьей.