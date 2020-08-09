«Мои мальчики снова вместе»: Виктория Бекхэм с гордостью запечатлела своих мужчин

Сыновья известного футболиста подросли и уже не так часто собираются вместе.

Звездное семейство снова в сборе: в субботу, 8 августа, футболист Дэвид Бекхэм встретился со своими сыновьями — 21-летним Бруклином, 15-летним Крузом и Ромео, которому скоро исполнится 18 лет. Совместный снимок молодых и не очень мужчин опубликовала в Instagram счастливая мать Виктория Бекхэм.

«Мои мальчики снова вместе», — написала она, собрал множество комментариев от восхищенных поклонников.

Если честно, звездные супруги не так уж и редко делятся совместными фотографиями со своими детьми, хотя наследники футболиста уже достаточно взрослые, чтобы «упорхнуть» из отцовского гнезда. Старший Бруклин, например, недавно порадовал родителей (и огорчил тысячи девушек по всему миру), объявив о своей будущей свадьбе.

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Напомним, что чета Бекхэмов является одной из самых крепких среди западных звезд. Бывшие футболист и певица создали многодетную семью — кроме троих сыновей у них еще подрастает дочь Харпер. Пара стала успешными бизнесменами, и сейчас публика все больше обращает внимания на их подросших наследников.