Мария Машкова подписала с дочерью контракт о лимите на использование гаджетов

Актриса Мария Машкова показала в Instagram своего «нового папу» — американского адвоката Бориса Паланта, за которого ее мать Елена Шевченко вышла замуж в прошлом году. 35-летняя артистка отметила, что гордится новым родственником: он подсказал ей способ, как ограничить детей в использовании гаджетов. Юрист предложил подписать с дочерьми контракт, который оговаривает, сколько часов в день можно играть в компьютер и зависать в телефоне.

«Младшая Александра была недовольна условиями и подписывать отказалась. Условия при этом соблюдает, но ежедневно напоминает, что собирается подавать жалобу в суд и оспаривать документ. Эх… Может, адвокатом станет», — рассказала Машкова, выложив видео, как старшая дочь Стефания подписывает контракт.

Актриса приложила к ролику фото документа (правда, на английской языке), на случай, если другие родители захотят прибегнуть к этому способу воспитания. Женщина отметила, что главное — это прописать систему штрафов за нарушение режима, иначе бумага не будет работать. Ну а дальше: что написано пером, не вырубишь топором.

Напомним, звезда сериалов «Не родись красивой», «Охота на гауляйтера» и «Света с того света» замужем за музыкантом и бизнесменом Александром Слободяником-младшим (второй брак), у них подрастают дочери Стефания и Александра — 10 и 8 лет, соответственно.