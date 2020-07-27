«Она — мой учитель в профессии мамы»: Самойлова призналась, что боится взросления старшей дочки

27 июля старшей дочери рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой Ариеле исполняется 9 лет. Многодетная мама рассказала своим подписчикам в Instagram, что готовится к этому дню рождения как никогда.

«Ариела становится взрослой, и мне немного страшно, — призналась Самойлова. — С маленькими детьми я как рыба в воде, а с Ари всегда все в первый раз. Она — мой учитель в профессии мамы».

Оксана поведала, что готовит для дочери вечеринку невиданного масштаба, потому что все ее друзья из-за эпидемии сейчас находятся в Москве и смогут прийти домой к имениннице.

Еще один сложный момент — это младшие сестры Ариелы. По словам мамы, день рождения старшей дочери станет для Леи и Майи большим стрессом, когда дело дойдет до распаковки подарков, которые предназначены не им. Раньше только средняя дочь страдала от такой «несправедливости», теперь подключится еще и повзрослевшая младшая.

Напомним, что в прошлом году звездные родители подарили Лее на день рождения живого питона. Оказалось, что этого подарка ждала для себя и Ариела. Несмотря на то, что девочка является старшей среди детей, она расплакалась от того, что подарок достался не ей. Так что Оксана и Джиган не понаслышке знают, как трудно устраивать дни рождения в большой семье.