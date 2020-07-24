«Признак качества мужчины»: психолог дал совет, как относиться к детям мужа от его первого брака

Как быть второй жене, если мужчина любит детей от первой больше нее. Комментарий от эксперта Юрия Вагина.

Психолог Юрий Вагин, являющийся также активным блогером, дал совет женщинам, как относиться к детям своего мужчины от его предыдущего брака.

В данном, достаточно сложном вопросе специалист выделил две важные, на его взгляд позиции. Первая — женщина не должна любить не своих детей, если у нее это не получается естественным образом. Специалист советует относиться к ним нейтрально.

Вторая позиция — мужчина всегда будет любить своих детей больше, чем новую девушку. Психолог отмечает, что это так же нормально, как и то, что женщина между своими детьми и партнером всегда выберет детей. Эту истину стоит держать в голове, чтобы в новой семье не было конфликтов.

«Когда мужчины любят своих детей от первого брака больше, чем вас — это признак качества мужчины», — говорит Вагин.

Он призвал женщин не конкурировать с детьми за внимание мужчины и не разводить конфликты на этой почве.

В комментариях под постом психолога не все дамы согласились с его рассуждениями. Некоторые привели примеры, что ушедший из семьи мужчина напрочь забывал о своих детях.

Справка Teleprogramma.pro

Юрий Вагин — психотерапевт, кандидат медицинских наук, преподаватель психологии и блогер. Более 30 лет занимается психотерапевтической практикой. Возглавляет собственный психологический центр. Автор 8 монографий и более 50 научных статей, а также серии книг «Совет в конце тоннеля».