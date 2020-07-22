«Что мы все в девках ходим?»: дочери Охлобыстина просят отца привести домой симпатичного актера

Но звездный папа не в восторге от этой идеи.

Актер Иван Охлобыстин дал большое интервью изданию «7 дней», в котором рассказал о своей семье и дружбе с другими звездами кино. Многих артистов, с которыми мужчине приходилось сниматься несколько раз, он уже называет своими родственниками (Кристину Асмус, например).

Недавние съемки тоже принесли 53-летнему актеру несколько приятных знакомств. Он рассказал, что открыл для себя, как людей, Дмитрия Назарова, Михаила Пореченкова, Карину Звереву и сына Дмитрия Нагиева. Охлобыстин расхвалил 30-летнего Кирилла и признался, что его дочь Варвара считает парня красивым и даже интересуется, женат ли он.

«Пап, нашел бы ты нам какого-нибудь актера симпатичного. Что мы все в девках ходим? — цитирует Иван своих наследниц и тут же отвечает. — Еще одного клоуна дома не хватало! А то скучно… Пусть остаются на площадке мои человеческие находки».

Напомним, что в браке у Охлобыстина шестеро детей. Дочери Анфисе 23 года, Евдокии — 22, Варваре — 21. Похоже, что совсем скоро перед мужчиной встанет задача выдать этих красавиц замуж. И на помощь отца в поиске молодых и симпатичных актеров девушкам рассчитывать не приходится.

Добавим, что в новом проекте под названием «Недетский дом» Охлобыстин сыграет одиозного директора детдома, при котором воспитанники устраивают бунт. На площадке актеру приходится работать с юными актерами, которые сами были усыновлены, но Иван говорит, что легко находит общий язык с детьми.