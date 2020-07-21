«Папа — это такое полумифическое существо»: доктор Комаровский дал советы молодым отцам

Известный телеведущий, доктор Евгений Комаровский опубликовал на своем YouTube-канале видео под названием «Краткий курс начинающего папы». В начале ролика врач-педиатр отметил, что лишь у 10% его зрителей отец уделял ребенку столько же времени, сколько и мать. По мнению специалиста, у мужчин в нашей стране бытует привычка спихнуть воспитание ребенка на маму и бабушку, а самому сосредоточиться на заработке денег и лишь изредка заниматься наследником.

«Папа — это тот, кто всегда рядом, кто принимает решения о вашей жизни постоянно. Так вот, парадокс состоит в том… Точнее, это не парадокс, а констатация факта: вашего папы рядом с вами не было. Папа у нас — это такое полумифическое существо, которого рядом с ребенком днем с огнем не найдешь, и который никаких ответственных решений не принимает», — рассуждает Комаровский.

Он назвал самую большую ошибку, допускаемую отцами, — это уверенность в том, что жена знает, что делать с ребенком. Доктор отметил, что женщина знает не больше мужчины и так же учится быть матерью. Комаровский призвал пап взять ответственность за развитие детей и уточнил, что в этом случае им будут благодарны и ребенок, и супруга.

Среди советов специалист отметил, что нужно готовиться к отцовству так же осознанно, как мужчина готовится к покупке автомобиля. Заводить ребенка стоит тогда, когда оба родителя к этому готовы. Когда же ребенок появится на свет, врач настоятельно не рекомендует рассчитывать на помощь старшего поколения, так как бабушки принесут в дом советскую модель воспитания, в которой мать совершает подвиг, а отец — всего лишь помощник на подхвате.

В конце Комаровский отметил, что в центре важных семейных решений должны стоять не дети и их будущее, а интересы каждого члена семьи. Когда родители игнорируют свою жизнь ради заботы о ребенке, это неправильно и далее чревато страданиями.

Справка Teleprogramma.pro

Евгений Олегович Комаровский — врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института, открыл собственный консультативный медицинский центр. Автор многочисленных научных трудов, а также научно-популярных статей и книг.