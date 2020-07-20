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«Самая лучшая в мире мама»: Лиза Галкина растрогала Пугачеву милым признанием

Алла Борисовна не может налюбоваться на свою красавицу-дочь.

«Самая лучшая в мире мама»: Лиза Галкина растрогала Пугачеву милым признанием
Алла Пугачева. Фото Global look press .

Шестилетние Гарри и Лиза Галкина растут смышлеными и добродушными детьми на радость своим звездным маме и папе. Рядом с творческими родителями они легко перенимают их артистический талант, умение формулировать мысли и чувства. И отличаются очаровательной непосредственностью, которая трогает души миллионов россиян.

Сейчас мало кто осуждает Аллу Борисовну, которая уже будучи бабушкой внучки Клавы от дочери Кристины Орбакайте, решилась на материнство со своим пятым мужем Максимом Галкиным. Очаровательные близнецы Лиза и Гарри родились от суррогатной мамы. Как рассказала Алла Борисовна, ранее она предусмотрительно заморозила свою яйцеклетку именно для такого случая.

В личном блоге супруг Примадонны обнародовал видео из семейного архива, на котором наследница делает трогательное признание, способное растопить любое сердце.

«Мамочка, а ты знаешь, что ты самая-самая лучшая в мире мама?» — говорит малышка родительнице.

«Боже, как это мило», «За это можно все отдать», «Радуемся вашему материнству вместе с вами», «До слез», «Я расплакалась», — написали фолловеры в личном блоге юмориста, увидев эти кадры.

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