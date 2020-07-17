Исследование: 19% взрослых россиян улучшили свои отношения с родителями

Аналитический центр НАФИ провел исследование, как изменились отношения в семьях россиян после самоизоляции. Для этого в июне 2020 года через интернет были опрошены 500 человек старше 18 лет.

Большинство опрошенных отметили, что карантин не повлиял на отношения в их семьях, но не у всех ситуация оказалась радужной. Почти каждый пятый респондент — 18% — заявил, что ухудшилось взаимопонимание с его второй половинкой. 10% пожаловались на ухудшение отношений с детьми. Зато 19% улучшили взаимосвязь со своими родителями, потому как людям старшего возраста особенно нужна была поддержка в период карантина.

«Модель российской семьи постоянно меняется – растет средний возраст вступления в брак, перестраиваются отношения со старшим поколением, появился запрос в обществе на смену социальных установок в отношении воспитания детей. Во время серьезных кризисов, подобных CoViD-19, изменения проявляются особенно наглядно», – говорит директор направления социально-экономических исследований НАФИ Елена Никишова.

По ее словам, тренды относительно построения семьи формируются под влиянием экономических факторов. Раньше более материально защищенными себя чувствовали люди, живущие большой дружной семьей. Но в эпоху постоянных внешних кризисов преимущество у тех, кто умеет быстро адаптироваться к изменяющейся реальности, а чаще всего таковыми являются люди, не живущие с несовершеннолетними детьми.

Аналитик отметила, что эта тенденция не может не влиять на современную молодежь, у которой все чаще встречается осознанность в отношении брака и детей.