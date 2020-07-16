«Надо будет валерьянки купить»: Водонаева не находит себе места, отправляя сына в лагерь

Модель и телеведущая Алена Водонаева опубликовала в Instagram новое фото своего подросшего сына Богдана (через месяц мальчику стукнет 10 лет), и отметила, что он все больше становится похож на своего отца-бизнесмена, с которым звезда рассталась еще в 2011 году.

38-летняя женщина решила поделиться со своими подписчиками переживаниями по поводу того, что скоро сын уедет в долгое путешествие один. Раньше он много ездил по миру с матерью или с отцом, но теперь ему предстоит пожить в палаточном лагере на Валдае, вместе с ребятами из своей спортивной секции.

«Как представлю, что Богдан будет ночевать в палатке, на земле, плавать на байдарках, варить суп, мне аж дурно, честное слово. Понимаю, что это очень крутой и важный опыт для мальчика и будущего мужчины, но я не знаю, что со мной будет эти две недели. Надо будет валерьянки купить», — пишет Водонаева.

Но, несмотря на свою тревогу, звездная мама уверена, что этот летний лагерь должен случиться в жизни сына, потому что вырастить инфантильного, несамостоятельного и трусливого мужчину — это гораздо хуже, чем несколько дней переживаний.

Напомним, после брака с бизнесменом Алена вышла замуж за музыканта, но второй брак продлился всего полтора года. Позже, объясняя причины расставания с диджеем Косинусом, женщина не раз отмечала, что в их союзе она была главной, а муж не брал на себя ответственность за финансовую составляющую семьи.