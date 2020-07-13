Мама не смогла усидеть на месте: сын Риз Уизерспун выпустил свою первую песню

Голливудская актриса Риз Уизерспун похвасталась в Instagram успехами своего 16-летнего сына Дикона Филлиппа. Парень решил идти по пути музыки, и 10 июля у него вышел первый сингл Long Run, записанный вместе с шотландской певицей Ниной Несбитт.

44-летняя актриса выложила видео, на котором сын включил ей на телефоне свой трек. Маме, естественно, песня очень понравилась, и она заявила наследнику, что прямо сейчас пустится в пляс под эту композицию, чем очень смутила паренька. Звезда написала, что очень гордится своим сыном, а Дикон оставил комментарий, что очень любит маму. Нина тоже подключилась к обсуждению и потребовала полную запись танца госпожи Уизерспун. Не исключено, что скоро мы ее увидим.

Добавим, что красавчик Дикон был рожден в браке Риз и актера Райана Филлиппа. У парня также есть старшая сестра Ава. Артисты развелись в 2008 году, после чего Уизерспун второй раз вышла замуж — за агента Джима Тота. От него оскароносная звезда родила еще одного сына Теннесси.

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Напомним, что актриса прославилась благодаря фильмам «Блондинка в законе» и «Переступить черту».