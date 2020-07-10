«Папа дочек, люблю тебя очень»: Лена Борщева посвятила песню своему мужу

10 июля бывшая звезда КВН и Comedy Woman Лена Борщева выпустила новую песню (да-да, она тоже певица). Композиция 39-летней артистки называется «Папа дочек» и посвящена ее мужу — тренеру по фитнесу Валерию Юшкевичу, который вместе с супругой воспитывает двух наследниц: Марту и Уму. Старшая, кстати, подпела матери в этом треке.

«Платья и банты, вместо бутс — пуанты, Розы, бусы и платочки. Папа дочек, люблю тебя очень», — поет Елена.

Ну, теперь у отцов дочерей есть свой собственный гимн. Надо бы скинуть ссылку Брюсу Уиллису.

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Добавим, что к выходу песни Борщева провела среди своих подписчиков фотоконкурс на среди пап, у которых подрастают несколько дочек, и выбрала двоих победителей. А для тех, кто не знал, что Елена поет, напомним, еще в 2014 году она выпустила юмористический клип «Кастинг». Надеемся, что и новая композиция обзаведется собственным музыкальным видео.