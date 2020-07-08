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Преемственность поколений: Рита Дакота нарядила дочь в платье, которое носила в ее возрасте

Нарядная вещь нашла новую хозяйку спустя почти 30 лет.

Преемственность поколений: Рита Дакота нарядила дочь в платье, которое носила в ее возрасте
Рита Дакота умилилась дочери в своем детском платье. Фото: globallookpress.com

30-летняя певица Рита Дакота выложила в Instagram свою детскую фотографию, на которой ей столько же лет, сколько сейчас ее дочке Мие (2,5 года). На черно-белом снимке будущая звезда стоит в красивом платьице. Артистка уверяет, что это было единственное ее нарядное платье в ту пору.

Несмотря на прошедшие годы, мать звезды сохранила эту вещь, и теперь Дакота нарядила в него свою дочь. Маленькая Мия отлично смотрится в красном платьице с белыми кружевами, и, похоже, еще не понимает, почему ее мама так умиляется этому наряду и снимает ее со всех сторон.

Рита Дакота
Слева — Рита, справа — Мия. Платье одно и то же. Фото: instagram.com/ritadakota/

Напомним, певица родилась в Минске, ее отце был инженером звукозаписи, а мама — воспитателем в детском саду. В 5 лет девочка начала заниматься музыкой, а школьные годы ознаменовались для нее множеством конкурсов. В 2005 году Маргарита приняла участие в белорусском «Звездном дилижансе», в 2007-м приехала в Москву на кастинг «Фабрики звезд».

Позже певица стала одной из ярких участниц проекта и познакомилась на шоу со своим будущим мужем Владом Соколовским, который и стал отцом Мии, правда, супруги-артисты быстро развелись. Сейчас Дакота не только выступает со своими песнями, но и учит детей в Академии популярной музыки Игоря Крутого.

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