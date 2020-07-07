«Распробовать семейную жизнь на вкус»: на карантине у Натальи Бардо появилось время на сына

Актриса призналась, что ее семья стала больше времени проводить в полном сборе.

Когда-то фотографии с сыном на странице в Instagram актрисы Натальи Бардо были редкостью. Но в последние месяцы она часто публикует совместные снимки с Эриком, которому в конце мая исполнилось 4 года.

7 июля звезда выложила очередное фото с мальчиком и призналась поклонникам, почему раньше редко показывала его подписчикам. По словам 32-летней артистки, у нее не хватало времени даже на общение с сыном, не говоря уже про фотографирование. Но вынужденная самоизоляция изменила ситуацию в лучшую сторону.

«Мы все больше проводим времени всей семьей и очень этому рады. Кажется, нам всем нужно было время, чтобы действительно распробовать семейную жизнь на вкус», — поделилась Наталья своими рассуждениями.

На снимке она обнимает сына, сидя в надувной лодке. Актриса призналась поклонникам, что в этот момент Эрик заявил: он готов целый день сидеть в этом судне голодным, лишь бы мама с папой не уходили на работу.

А еще звездное семейство обсуждает планы разбить собственный огород, чтобы появился еще один повод проводить время вместе.

Напомним, актриса замужем за режиссером Марюсом Вайсбергом. Об их отношениях стало известно в 2016 году, когда и родился Эрик.