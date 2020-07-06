«Она быстро выросла»: Сергей Жуков рассказал о своей старшей дочери от первого брака

Александра уже много лет живет в Чикаго со своей мамой.

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей старшей дочери Саше. Она родилась в его первом браке с Еленой Добындо, дочерью бывшего вице-президента «АвтоВАЗа» Михаила Добындо.

С первой супругой он расстался спустя пять лет совместной жизни. Женщина уже давно живет с дочкой в Америке, в Чикаго. При этом с отцом у нее хорошие отношения.

«Моя дочь Саша в своем детстве, к сожалению, столкнулась с тем, что папа все время был в разъездах на концертах. Это, конечно, моя грусть. Я все время был на гастролях. Дочкой и ее воспитанием занималась супруга. Моя дочь сейчас учится в Америке. Ей уже 19 лет. Она перешла на второй курс университета. У нее все хорошо».

Сергей Жуков

Как отметил звездный исполнитель, он порой смотрит на свою наследницу и не верит своим глазам. «Она очень быстро выросла. Год назад она мне прислала СМС: «18 мне уже». Это было какое-то безумное счастье. Она взрослый и самостоятельный человек. У нее только в США четверо братьев и сестер. Это дети моей первой жены от другого брака», — заявил он.