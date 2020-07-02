«Родителей» стало больше: на канале «Супер» покажут третий сезон семейного сериала

13 июля на канале «Супер» стартует третий сезон сериала «Родители».

Зрителей ждет долгая подготовка к появлению в телесемье Соколовых нового малыша. Будущая бабушка, которую играет Мария Порошина, подготовкой к этому событию задаст жару всем домочадцам. Особенно тяжело будет молодому папе Тимофею, который в попытках угодить супруге переусердствует и начнет пить успокоительные. Сыновьям временно придется взять на себя заботу о младшенькой дочке Верочке, а та, в свою очередь, удивит семью своим новым увлечением — виолончелью.

Сыгравшая девочку, юная актриса Аксинья Кортнева — дочь солиста группы «Несчастный случай» — призналась, что ей инструмент не понравился.

«Учиться играть совсем не получалось, я уставала каждую секунду. Еще она тяжелая, ужасно сложно таскать такую бандуру. Мне гораздо больше нравится укулеле, — рассказала 9-летняя артистка. — Вообще не хочу быть музыкантом, я лучше буду актрисой».

Смотрите новые серии «Родителей» на канале «Супер» с 13 июля — с понедельника по четверг, в 21:00.