Многодетные родители смогут уходить в отпуск, когда им удобно

Раньше эта льгота действовала, только если детям было не более 12 лет, теперь же она будет касаться всех несовершеннолетних.

В Трудовой кодекс РФ собираются внести изменения в части предоставлению отпуска многодетным родителям. Как сообщает РАПСИ, в Госдуму внесен законопроект, который предполагает, что работники, воспитывающие трех и более детей, могут требовать свой ежегодный оплачиваемый отдых в удобное для них время. Такая норма была введена еще в 2018 году, но она касалась только тех граждан, чьи дети не достигли 12 лет. Новые изменения увеличат этот возраст до 18 лет.

Как отмечает издание, в правовых документах нет никакого пояснения, почему эта льгота должна ограничиваться 12-летним возрастом. Кроме того, в российском законодательстве вообще не предполагается какого-либо изменения статуса ребенка в связи с достижением им 12 лет. Пока подросток не станет совершеннолетним, семья продолжает считаться многодетной.

Напомним, что в некоторых восточных регионах РФ статус многодетной получают семьи от пяти детей. Также местные власти могут задать свой возраст, до которого юный гражданин считается ребенком в данном вопросе.