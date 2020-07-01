«Союзмультфильм» собирается расширять аудиторию и создавать анимацию не только для детей

Студия хочет, чтобы новые мультфильмы были интересны не только юному поколению, но и взрослым.

Очередным гостем передачи «Культурный код» на радио «Комсомольская правда» стал новый генеральный директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев. Он рассказал об анимационных проектах, которыми сейчас занята компания, и о том, как они финансируются.

Ведущий напомнил гостю, что лидер мировой анимации, студия Disney одна из первых отошла от «чисто детских» мультфильмов и стала расширять аудиторию. Сегодня хорошим примером картины для всех возрастов является «Шрек», над которым смеется и 40-летний мужчина, и его дети-школьники.

Машковцев согласился с тем, что расширение аудитории необходимо, и добавил, что «Союзмультфильм» уже пошел по этому пути.

«У нас в стране есть стереотип, что анимация – это что-то для детей. И еще лет десять назад мы боролись в принципе со стереотипом, что в анимации может быть какой-то возрастной рейтинг, что какие-то мультфильмы на возраст помладше, а какие-то на возраст постарше рассчитаны», — рассказал он.

Гость программы поведал, что в этом году «Союзмультфильм» начал демонстрировать два проекта, которые рассчитаны на школьников, а не маленьких детей. Речь идет о сериалах «Пиратская школа» и «Петя и Волк», которые делает один из родоначальников «Смешариков» Алексей Лебедев. Также студия заглядывается на семейную аудиторию, в которой зрителями являются не только дети, но и их родители. Но таких проектов Машковцев еще не назвал.