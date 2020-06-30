Малыми группами на свежем воздухе: что изменится в режиме детских лагерей летом 2020 года

В июле 2020 года детей на отдых ждут более 33 тысяч летних лагерей в 19 регионах России. Такие цифры приводит «Российская газета» со ссылкой на Минпросвещения РФ. Оздоровительные учреждения откроются после того, как получат положительные санитарно-эпидемиологические заключения от Роспотребнадзора.

Но, несмотря на то, что жизнь возвращается в привычное русло, режим работы летних лагерей серьезно изменится из-за введенных мер безопасности. Например, в этом году запрещены родительские дни, и забирать ребенка из лагеря, чтобы потом вернуть его обратно будет запрещено. Лагерные группы будут значительно уменьшены — до 50% от обычного числа детей. Еще одно важное нововведение — на отдых принимаются только те дети, что проживают в этом же регионе. Крымских и краснодарских лагерей это тоже касается.

В самих учреждения кроме регулярных замеров температуры и дезинфекции введены еще специальные нормы. Например, отменены все массовые мероприятия и игры, дети будут собираться только небольшими группами. Занятия в помещениях заменены на активности на свежем воздухе, а экскурсионные поездки — на походы по установленной территории.

Добавим, по официальным данным на 30 июня, в России за сутки выявлено не более 6700 новых зараженных коронавирусом. Число выздоровевших при этом выше 9200 человек, что говорит о положительной динамике.