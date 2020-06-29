Не было бы счастья: карантин помог Денису Мацуеву узнать, какой растет его дочка

Известный пианист Денис Мацуев в дистанционном интервью «Комсомольской правде» рассказал о том, как пережил карантин. 45-летний музыкант признался, что для него это был необычный период. Его организм поначалу отказывался принимать то, что прекратились концерты и гастроли. Даже день рождения, который артист привык отмечать на сцене, в этом году пришлось провести в семейном кругу.

Но в самоизоляции были и положительные моменты. В частности, Мацуев смог заново познакомиться со своей 3-летней дочерью Анной. Как он говорит, в домашнем формате. До карантина девочка видела папу очень редко. Артист давал по 300 концертов в год по всему миру, залетал на несколько часов домой и снова уезжал по делам. Жена и дочь, конечно, не редко сопровождали музыканта в его поездках, но три месяца подряд вместе они еще не проводили.

«Удивительно наблюдать, как развивается твой ребенок. Дочка показывает каждый день свои моноспектакли: кукольный театр, драматический, комедию. А я их музыкально оформляю. Думаю, она не хочет, чтобы этот карантин заканчивался», — признался пианист.

Звездный родитель рассказал, что Анечка активно пробует себя в разных видах творчества. Уже ясно, что у девочки есть абсолютный слух, чувство ритма и актерские данные. Мацуев считает, что независимо от того, будет ли дочь профессионально заниматься музыкой, она должна знать нотную грамоту, но если интереса к инструментам девочка не выкажет, то насильно ее никто заставлять не будет. Родители собираются определить ее способности в возрасте 4-5 лет и потом уже решать, куда ее направить.

Напомним, Мацуев женат на приме-балерине Большого театра Екатерине Шипулиной.