Самыми популярными предметами на ЕГЭ-2020 стали профильная математика и обществознание

На своей пресс-конференции Рособрнадзор представил количество выпускников 2020 года, которые выбрали те или иные предметы для сдачи Единого государственного экзамены.

Как передает РИА Новости, лидерами в этом году по числу желающих стали профильная математика и обществознание. Первый предмет выбрали для сдачи более 395 тысяч человек, второй — более 348 тысяч.

Далее идут физика (159,7 тысячи выпускников), биология (146,7 тысячи), история (123,2 тысячи), химия (102 тысячи), информатика (100,3 тысячи) и английский язык (98,5 тысячи). А вот самыми непопулярными оказались литература (60,4 тысячи) и география (18,4 тысячи).

Напомним, ранее специалист Роспотребнадзора рассказала, какие меры безопасности были приняты на ЕГЭ в условиях угрозы коронавируса.