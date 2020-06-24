Психолог рассказала, как подготовить ребенка к возвращению в детский сад после карантина

В Москве после карантина уже открылись детские сады. Со временем этого произойдет и в других регионах. Как после трех месяцев нахождения дома настроить ребенка, что он снова должен ходить в детсад? На этот вопрос журналистам ответила кандидат психологических наук Лариса Овчаренко.

Специалист отметила, в данном процессе проблем возникнуть не должно, так как дети быстрее перестраиваются под изменяющиеся условия. Речь идет скорее о родительских страхах перед тем, что малыш начнет переживать и долго будет адаптироваться. Свою боязнь взрослые нередко транслируют детям, а те ее очень быстро подхватывают.

В первую очередь, психолог советует поговорить с ребенком: напомнить ему, как было хорошо и весело в детском саду, задать положительный тон, вспомнить воспитательницу. Также можно погулять возле учреждения, напомнить дорогу туда, спросить малыша, скучает ли он по друзьям.

Но есть и более важные вещи, чем хотение вернуться в сад. Овчаренко напомнила, что ребенку снова придется ложиться, вставать и кушать по расписанию. Готовить к этому его стоит начать за неделю до выхода из самоизоляции.

«Ребенок должен вспомнить, что нужно вовремя просыпаться и ложиться, а не во столько, во сколько захочется. Вовремя питаться. Завтрак дома или в детском саду. Эту систему надо возобновить для ребенка. Чтоб не было такого, что ты дома сидишь и развлекаешься, а завтра ты снова повзрослел и идешь в детский сад», — цитирует психолога сайт «Москва 24».

По словам специалиста, главный принцип отправки в детсад должен строится на знании ребенка о том, что родители его любят и скучают за ним на своей работе. Если же малыш все-таки очень переживает насчет походов в садик, то не стоит его сразу оставлять там на целый день. Также можно дать малышу с собой домашнюю игрушку. И обязательно в конце дня спросите ребенка, как прошел его день, понравилось ли ему играть с ребятами — очень важно, чтобы дети ощущали внимание взрослых.

Справка Teleprogramma.pro

Овчаренко Лариса Юрьевна — кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой в Институте психологии, социологии и социальных отношений Московского городского педагогического университета. Научно-преподавательский стаж — 16 лет. Имеет более 70 научных и учебно-методических публикаций, а также неоднократно получала благодарственные письма от Департамента образования Москвы. Эксперт и член жюри конкурса профессионального мастерства и общественного признания «Педагог-психолог России».