В московские детсады родители будут приводить детей в разное время

С 23 июня в Москве возобновили работу детские сады. С какими мерами безопасности будут функционировать дошкольные учреждения, журналистам рассказала заместитель градоначальника столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Вполне ожидаемо, что всех сотрудников детсадов обязали носить маски в течение рабочего дня и менять их каждые 2-3 часа. Перед открытием в помещениях групп будет проводиться генеральная уборка с дезинфекцией спортивного инвентарь и игровых площадок.

Для родителей же важное нововведение такое: приводить и забирать малышей они должны будут в разное время, чтобы не создавать скученности людей на входе в сад. Как передает РИА Новости, с каждым родителем составлен и подписан индивидуальный график визитов. В случае, если какие-то дети будут слишком долго ждать опаздывающих родственников, их не будут собирать из разных групп в одну.

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Также родителям стоит знать, что, если у ребенка с утра наблюдаются признаки инфекции, то его не пустят на территорию детского сада. Если же болезнь проявится в течение дня, то сотрудники будут вынуждены изолировать малыша до прихода его родственников.

Добавим, что похожие правила работы детсадов могут ввести и в других регионах России, где начнется снятие ограничений, спровоцированных коронавирусом.