«Хочется быть для детей другом, а потом уже родителем»: Галустян рассказал о воспитании дочерей

19 июня на YouTube-канале Peopletalk TV вышло интервью с шоуменом Михаилом Галустяном. Ведущая Лаура Джугелия поговорила с 40-летним комиком о его детстве, а потом напомнила, что у самого мужчины уже подрастают две дочки. Артиста спросили, каким отцом он является для своих детей. Мужчина ответил, что он очень добрый, щедрый, веселый и строгий папа.

Галустян подчеркнул, что у него три основных вектора в воспитании. Первый — дисциплина, девочки должны все делать вовремя. Второй — гигиена, опрятный внешний вид. А третий — воспитанное поведение, уважение к старшим.

Что касается гаджетов и интернета, то артист считает, что детям должно хватать на это по часу в день. Правда, по просьбе дочек он всегда может выделить им дополнительное время. Старшая, Эстелла, выпросила у папы собственный аккаунт в Instagram. Михаил считает, что девочке до 12 лет не стоит его заводить, но дочь убедила его, что абсолютно все ее одноклассницы уже сидят в этой социальной сети. Младшая, Элина, пока развлекается в приложении Likee.

А вот по поводу вечеринок, на которые девочки уже скоро начнут проситься их отпустить, Галустян сказал, что нет смысла ограничивать свободу детей.

«Нужно работать на упреждение. Превентивные удары должны быть, — рассуждает звезда. — То есть, если дети идут на какую-то вечеринку, надо им просто объяснить, что допоздна некрасиво оставаться, когда уже все непонятно в каком состоянии».

Михаил напомнил, что, чем больше ограждаешь ребенка, тем больше у него появляется желание нарушить запрет. По словам звезды, дочки его не боятся, у них принято советоваться с папой, чтобы он мог объяснить, чем опасен тот или иной поступок.

«Хочется быть для детей другом, а потом уже родителем», — резюмировал артист.

Его также спросили, отдаст ли он дочек замуж за мужчин другой национальности. Актер ответил, что у него нет предрассудков насчет нации или религии, главное — чтобы в паре была любовь.