«Не буду настаивать на занятиях музыкой»: DJ Грув рассказал об увлечениях 2-летнего сына

Евгений Рудин, он же DJ Грув, рассказал изданию WomanHit, как провел самоизоляцию со своей семьей. 48-летний мужчина провел три месяца дома вместе с 2-летним сыном Марком, женой Денизой и 12-летней Никой — дочерью супруги от первого брака. Все это время музыкант продолжал работать, закрываясь в своей комнате-студии на втором этаже, и время от времени спускался поиграть с детьми.

По словам звезды, его жизнь на карантине не отличалась от обычной, и то, что дети целый день кричат и активничают, для него не стало открытием, как для некоторых мужчин. Семья Рудина испытание самоизоляцией прошла без проблем.

Журналисты спросили у диджея, чем увлекается его дети. Грув отметил, что у Марка есть большой интерес к английскому языку, и вообще мальчик в довольно активно говорит в свои годики. Из активных развлечений кроха предпочитает игру с мячом.

Ника же увлеклась аниме и начала рисовать свой собственный комикс. Девочка часто советуется с папой по поводу сюжета, но он признается, что не очень хороший помощник в этом деле, поэтому договорился, чтобы юной художнице помог его знакомый редактор детской литературы.

А еще оказалось, что Марк может пойти по стопам отца. Он уже разбирается, где какая нота на клавишах фортепиано, и вообще растет очень музыкальным мальчиком.

«Постоянно просит включить музыку, сразу начинает танцевать. Вообще, он меломан, но особенно ему нравится джаз и ритмичная музыка. Так что у нас с Марком в этом плане полное взаимопонимание. Но я ни в коем случае не буду настаивать на занятиях музыкой — он будет развиваться в том направлении, которое ему интересно», — сказал Грув.

Мужчина поделился, что летом хотел бы отвезти детей на море, но пока не планирует путешествие — наблюдает за эпидемической обстановкой.