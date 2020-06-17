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Глазами отца: Галкин показал белоснежное ромашковое поле, на котором любит гулять Лиза

Дочь юмориста и Аллы Пугачевой растет крайне любознательной девочкой.

Глазами отца: Галкин показал белоснежное ромашковое поле, на котором любит гулять Лиза
Максим Галкин. Фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Недавно Алла Пугачева обнародовала в Сети кадры с прогуливающейся дочкой Лизой по живописному цветочному лугу. Девочка просто визжала от восторга, заприметив огромные люпины выше ее роста и пышное цветение ромашек.

Лиза Галкина. Фото
Лиза Галкина глазами Пугачевой на любимой поляне. Фото https://www.instagram.com/alla_orfey/

Впрочем, Алла Борисовна пришла в не меньший восторг от этого прекрасного летнего пейзажа. Казалось, что семья выехала на природу, чтобы полюбоваться ей вволю. Но оказалось, что это не так.

Чудесный сюжет, который тут же разлетелся по интернет-просторам на самом деле был снят в поместье Пугачевой и Максима Галкина, прямо возле замка. Юморист в личном блоге подробно показал все цветущие уголки своего сада и не забыл про это место тоже.

«Среди правильного газона у нас есть «остров счастья», целая ромашковая поляна. Красота!» — восхитился ей Максим.

Ромашковая поляна возле культурного газона в поместье Галкина. Фото
Ромашковая поляна возле культурного газона в поместье Галкина. Фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/

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