Глазами отца: Галкин показал белоснежное ромашковое поле, на котором любит гулять Лиза

Недавно Алла Пугачева обнародовала в Сети кадры с прогуливающейся дочкой Лизой по живописному цветочному лугу. Девочка просто визжала от восторга, заприметив огромные люпины выше ее роста и пышное цветение ромашек.

Впрочем, Алла Борисовна пришла в не меньший восторг от этого прекрасного летнего пейзажа. Казалось, что семья выехала на природу, чтобы полюбоваться ей вволю. Но оказалось, что это не так.

Чудесный сюжет, который тут же разлетелся по интернет-просторам на самом деле был снят в поместье Пугачевой и Максима Галкина, прямо возле замка. Юморист в личном блоге подробно показал все цветущие уголки своего сада и не забыл про это место тоже.