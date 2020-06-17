«Родители – рекламный ролик семьи для своих детей»: врач-сексолог — о половом воспитании

16 июня в передаче «Культурный код» на радио «Комсомольская правда» обсудили появление асексуалов в молодом поколении и снижение у молодежи интереса к интимной жизни. Экспертом выступил президент «Профессионального объединения врачей-сексологов» Евгений Кульгавчук. Ведущий спросил у него, не связана ли обсуждаемая тенденция с уроками секспросвещения, которые стали популярны на западе.

Специалист ответил, что в какой-то степени это так. Психотерапевт разделил понятия полового воспитания и секспросвета. Второе он назвал экспрессивной моделью первого, порой стоящей на грани растления. Речь идет о том, когда детям начинают рассказывать про секс, хотя они еще сами не интересуется этим, не задают вопросов. Врач отметил важность полового воспитания, которое долго проходить в семье, но для этого нужны здоровые полные семьи.

В разговоре вспомнили и об условном «Кольке из соседнего подъезда», который зачастую является главным консультантом и специалистом по сексу для подростка. Кульгавчук отметил, что современный «Колька» стал цифровым — это интернет с тоннами порнографии, которые легко могут обрушиться на юного пользователя.

Ведущие попросили врача посоветовать родителям, что нужно сделать, чтобы ребенок пошел по правильной колее.

«Во-первых, надо обеспечить информационную безопасность. Надо знать, что, если раньше вы закрывали квартиру и никто не мог к вам попасть домой, то сейчас к вашему ребенку могут попасть и педофилы, и порнография, и так далее. То есть, в первую очередь – это цифровая безопасность», — ответил Кульгавчук.

Далее он предложил занять ребенка чем-то большим, помочь ему найти хобби. Если подросток чем-то воодушевлен, то в его жизни гораздо меньше сомнительных экспериментов, в том числе, и в плане интимной жизни. Ну а третий совет — самим жить хорошо и счастливо, чтобы подавать детям положительный пример.

«Родители – рекламный ролик семьи для своих детей. Вы — рекламный ролик взаимоотношений. И в том случае, если вы показываете взаимное уважение, флирт, игру, если вечером идете на свидание, на прогулку, если ребенок видит, как папа маме цветы дарит, они шутят, им весело, они счастливы, то вот это является одним из самых главных примеров», — резюмировал сексолог.

Справка Teleprogramma.pro

Евгений Александрович Кульгавчук — сексолог, сексопатолог, психотерапевт, семейный психолог. Президент «Профессионального объединения врачей-сексологов», действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги (г. Москва). Эксперт более десятка телепередач.