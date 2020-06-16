В Сети появится документальный фильм «Папы» о радостях и трудностях отцовства

19 июня на видеоплатформе Apple TV Plus состоится релиз американского документального фильма «Папы» (Dads). Картина была представлена в сентябре 2019 года на Международном кинофестивале в Торонто. Он является режиссерским дебютом 39-летней актрисы Брайс Даллас Ховард, игравшей в «Мире юрского периода» и «Рокетмене».

Картина, что легко понять из названия, посвящена отцовству — его радостях и вызовах в современном мире. Она расскажет истории шести пап из разных концов света. Также в ней присутствуют выдержки из интервью звездных отцов, среди них родитель актрисы Рон Ховард, телеведущие Джимми Фэллон и Джимми Киммел, Уилл Смит и другие знаменитости. Вместе с рядовыми папами они расскажут, что значит быть отцом. Кроме киношных съемок, в фильме также много домашнего видео звезд, на котором запечатлены особые моменты общения с детьми.

Добавим, что недавно российский актер Денис Шведов рассказал, что для него — быть отцом. Например, они с супругой стараются не использовать слова «нет» и «нельзя» без острой необходимости.