«Узнали, как трудно жить людям с публичностью»: у фанатов в кокошниках после ЧМ-2018 родился сын

Знаменитая «троица в кокошниках» с чемпионата мира по футболу 2018-го дала интервью RT спустя два года после своей неожиданной славы. Точнее, говорили только Дмитрий Гнатюк и его жена Инна Каленская. Их племянник Юрий Гнатюк изначально отказался общаться об этом случае с прессой.

Оказалось, после свалившейся на них славы супруги стали родителями. Менее чем через девять месяцев после памятного матча с кокошниками у них родился сын Иван, сейчас мальчику пошел второй год. У Юрия в личной жизни тоже все хорошо, он нашел девушку и сейчас находится в романтичном периоде отношений.

В целом, кроме веселья и узнаваемости у прохожих, «кокошники» ничего не принесли в жизнь семьи. Семейству поступали рекламные предложения, но они от них отказывались, так как считали себя уже состоявшимися людьми. Супруги признались, что с надеждой ждали, когда же вернется их привычная жизнь, потому что вместе с веселыми мемами и телешоу было и много раздражительных моментов.

«Нас звали на передачи про похудение, предлагали: «Сделаем из вас красавцев». При этом сами мы не думали о том, что у нас вообще есть проблемы с весом, и, конечно, от такого подустали. Мы жили своей счастливой прекрасной гармоничной жизнью и тут узнали, как трудно жить людям с какой-то публичностью, — рассказала Инна. — Наравне с добрым юмором, были комментарии в духе «что это за ужасные крокодилы представляют нашу страну». Тогда я в ответ пришла на одно из интервью в зеленом платье, чтобы аннигилировать это».

Кстати, собственного бренда семья не зарегистрировала, хотя и выпустила серию памятных футболок и мячей — только для родственников. Зато теперь российские болельщики точно знают, в каком виде нужно ходить на матчи сборной.