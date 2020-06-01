Константин Хабенский объяснил, каким должен быть примерный родитель

1 июня традиционно отмечается День защиты детей. Один из самых известных «защитников» нуждающихся в помощи ребятишек в нашей стране, Константин Хабенский, дал небольшое интервью для журналистов портала Teleprogramma.pro.

Актер уже давно занимается озвучкой мультсериала «Малышарики», в котором выступает в роли рассказчика, ведь его голос стал максимально узнаваемым в России. По словам Хабенского, он тщательно выбирает роли для озвучивания. Персонаж должен обладать своеобразным обаянием и быть забавным, а сам проект обязан нести позитив и добро. Тогда работа превращается в удовольствие.

По словам актера, примерный папа должен быть разным, в зависимости от возраста ребенка. Константин считает, что нужно уметь подстраиваться и меняться, но при этом быть неожиданным и обладать способностью искренне удивлять своих детей.